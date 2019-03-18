Тодуров заявив про новий конфлікт з Моз

Директор Інституту, член-кореспондент Академії медичних наук України професор Борис Тодуров заявив про те, що Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) третій місяць не підписує контракт з керівником Інституту серця, хоча за Законом зобов’язаний був це зробити до 18 січня 2019 року.

«Мій Контракт, який повинен був бути підписаний до 18 січня, за законом, досі не підписано. І у мене немає ніякої інформації, коли Моз планує підписати зі мною цей контракт – його просто не підписують і все», — зазначив лікар.

За його словами Бориса Тодурова, 18 грудня наукові співробітники Інституту одноголосно підтримали його кандидатуру на керівника при голосуванні, після чого професор пройшов спецперевірку з боку більш 10 інстанцій, включаючи СБУ, НАБУ, Нацполиции, Мін’юсту і так далі. Як зазначив медик, ні в одній з інстанцій не виникло претензій до нього у ході цієї спецперевірки.

«Тим не менш, контракт чомусь не підписується. За принципом не хочу і не буду», — прокоментував Борис Тодуров.