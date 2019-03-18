Гиркин пояснив, чому їхав зі Слов’янська в Горлівку в багажнику

Так званий екс-«начальник розвідки» «ДНР» Сергій Дубінський (позивний «Похмурий») на своїй сторінці в соцмережі розповів, як колишнього «міністра оборони «ДНР» Ігоря Гиркина (Стрєлкова) везли зі Слов’янська Донецької області в Горлівку в багажнику машини.

Обурений жорсткою критикою підрозділів НВФ Гиркиным «Похмурий» заявив, що «міністр оборони ДНР» їхав в Горлівку в багажнику автомобіля, обкладений бронежилетами:

«Міністр оборони їде по території Республіки, повністю контрольовану військом (маршрут Краматорськ-Дружківка-Костянтинівка – Дзержинськ-Горлівка), до найближчого блок-посту ВСУ 15 км ЛЕЖАЧИ В БАГАЖНИКУ АВТОМОБІЛЯ, ОБКЛАДЕНИЙ БРОНЕЖИЛЕТАМИ (!!!) Повторюю, МІНІСТР, повторюю ОБОРОНИ, повторюю ПО СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ, повторюю ЛЕЖАЧИ В БАГАЖНИКУ. Відразу уточнюю, свідків даного ганебного „пересування“ досить».

У свою чергу, сам Гиркин заявив, що вже «не пам’ятає» яким чином добирався до Горлівки і не виключає, що міг заснути в багажнику «з-за втоми»:

«Зізнатися, я не пам’ятаю — де сидів — на першому сидінні, або на другому, або навіть в багажнику. Але навіть якщо б це було так… — нічого особливо поганого в цьому не бачу.

Якщо я і прилягав під час шляху (хоча ми зупинялися, на приклад, у Костянтинівці на базі місцевого гарнізону), то аж ніяк не за «боягузтво», а за цілком зрозумілою втоми через дві доби я майже не спав — більш-менш нормально поспати 3 години мені вдалося тільки в Горлівці в штабі Безлера».