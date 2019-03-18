Змушували шукати українців: студентка розкрила виворіт пропагандистської програми на ростб

Студентка Інституту кіно і телебачення Вероніка Косаткина розповіла про стажування в російській пропагандистській програмі «Час покаже» на «Першому каналі».

У ролику на своєму YouTube-каналі вона зазначила, що головним завданням було шукати українців для зйомок.

«На питання «Що робити?» кожен день я отримувала один і той же відповідь — шукати українців. Я робила розсилки в соціальних мережах, писала друзям, знайомим і навіть дивним хлопцям зі спільноти «Знайомства Україна», — зазначила Вероніка.

«Один раз мені вдалося знайти українця. Я задала йому стандартні запитання «Хто батьки?», «Чим займається?», «Де був під час Майдану?» і «Чий Крим?» Ясна річ, хлопець зірвався», — уточнила вона.

Студентка додала, що вона потрапила у відділ, який займається пошуком гостей студії, прийняттям дзвінків і супровід спікерів з мікрофоном під час ефіру. У ролику дівчина показала знімальний павільйон програми, кадри з її участю в передачі та історії, записані під час зйомок.

Косаткина здивована тим, що деякі дівчата працюють у відділі вже кілька років.

«Шукають українців, тримають мікрофон експертів, які намагаються його вирвати, розшифровують дзвінки, які нікому не потрібні», — розповіла студентка.

Вона підкреслила, що не розуміє, «як вони можуть терпіти цілими днями ту агресивну пропаганду, яку їм ллє у вуха Шейнін».