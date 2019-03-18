Астероїд Бенну прискорює обертання: NASA

Астероїд Бенну прискорюється. Період обертання небесного тіла стає коротше приблизно на одну секунду кожні 100 років. І хоча прискорення порівняно невелика, в космічних масштабах воно може призвести до величезних змін, вважають експерти NASA.

Вчені продовжують спостерігати за астероїдом, намагаючись зрозуміти еволюцію космічних об’єктів, потенційно небезпечних для Землі. Вони використовували дані, зібрані під час місії OSIRIS-REx, порівняли їх з спостереженнями телескопа «Хаббл» і наземних телескопів, і з’ясували, що темп обертання Бенну збільшується.

Бенну знаходиться на відстані 110 мільйонів кілометрів від нашої планети, він летить крізь космос зі швидкістю 101 000 км на годину і при цьому робить повний оборот навколо себе за 4,3 години. Але оскільки темп його обертання збільшується, через мільйони років від астероїда можуть статися одні уламки.

Вчені не знають, чому Бенну прискорюється. Однією з причин може бути зміщення на поверхні астероїда або зміна форми в результаті втрати речовини.

Експерти також припускають, що це може бути наслідком ефекту Ярковського-о’кіф-Радзієвського-Паддэка (YORP-ефекту) — прискорення обертання астероїдів неправильної форми під впливом сонячного світла.

Зонд OSIRIS-REx повинен доставити зразки ґрунту Бенну на Землю в 2023 році.

За матеріалами Daily Mail

Читайте також:

Астрономи виявили астероїд з самим коротким роком

Австрійці хочуть збудувати космічну станцію всередині астероїда

Космічний зонд NASA досяг самого далекого астероїда в Сонячній системі