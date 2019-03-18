Вливаються колосальні ресурси на те, щоб Рада провалила мовний законопроект, — Парубій

У Верховній Раді почалася Погоджувальна рада голів фракцій і членів груп.



Спікер ВР Андрій Парубій привітав усіх з 102-ю річницею створення Української Центральної Ради, що дало початок українського парламентаризму.

Також спікер нагадав, що на поточному тижні Рада продовжити розгляд закону про функціонування державної мови.

«Вливаються колосальні ресурси на те, щоб ми провалили цей законопроект найважливішого значення», — зазначив він.

Парубій висловив упевненість, що депутати мобілізуються і приймуть цей закон.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 жовтня 2018 року після складних дискусій підтримала за основу один із мовних законопроектів — № 5670-д. Документ визначає українську мову єдиною державною і містить перелік громадян, які зобов’язані їм володіти.