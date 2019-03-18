У Південній Кореї вибухнула випадково випущена ракета

Ракета самоуничтожилась в повітрі.



ВПС Південної Кореї заявили про випадковому запуску протиповітряної ракети середньої дальності класу Cheongung на військовій базі в 85 км від Сеула.

Повідомляється, що ракета вибухнула в повітрі за протоколом самознищення.

“Інформації про жертви і руйнування поки не надходило. Ми сформували оперативну групу, щоб з’ясувати причину події”, – сказав представник корейських ВВС.

Додамо, що ракета розрахована на поразку ворожої авіації на висоті до 40 км. Вона також запрограмована на самознищення після запуску у разі наявності збою в її системі наведення.