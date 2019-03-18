У Моз повідомили про смертність від кору з початку року

В Україні з початку 2019 року на кір захворіли майже 31 тисяча чоловік, з них 12 померли.

«У період з 28 грудня 2018 року по 14 березня 2019 року на кір в Україні захворіли 30 794 людини — 13 825 дорослих і 16 969 дітей. Одинадцять осіб померли. Протягом 11-го тижня 2019 року на кір захворіли 2146 осіб — 1044 дорослих і 1102 дитини», — йдеться в повідомленні.

«З 1 лютого рівень захворюваності в області щотижня зменшується в середньому на 10%. У Вінницькій області за 11-й тиждень зареєстрували майже вдвічі менше нових випадків кору, ніж за попередню. Саме в цих двох областях тривають спецоперації, щоб підвищити рівень охоплення щепленнями і зупинити поширення кору», — зазначили в Моз.

У той же час в Рівненській області від ускладнень кору днями померла дев’ятирічна дівчинка.

«16 березня від ускладнень кору померла дев’ятирічна дівчинка у Рівненській області», — йдеться в повідомленні відомства.