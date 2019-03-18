Жодних селфи і звітів: у Авакова розповіли, що заборонено робити у день виборів

Виборцям у день виборів заборонено звітувати про те, яким кандидату в президенти вони віддали перевагу.

Про це на брифінгу розповів радник голови МВС Іван Варченко.

За його словами, виборцям під час голосування не можна фотографувати виборчий бюлетень або показувати його комусь. В іншому випадку громадянин порушує закон про таємниці виборів, що карається кримінальної або адміністративної відповідальністю.

«В день голосування виборець не повинен нікому звітувати про своєму волевиявленні. Ця звітність може мати ознаки кримінального злочину <…> Підкреслюю: ніяких селфи в кабінках, ніяких звітів», — заявив Варченко.

Він зазначив, що громадянин, який віддає свій голос за гроші, є учасником злочинної схеми — підкупу виборців.

Варченко додав, що здійснювати агітацію за певного кандидата забороняється також керівникам органів державної, місцевої влади та правоохоронців.