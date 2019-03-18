СБУ затримала чоловіка, якого російські спецслужби завербували

В Україні затримали уродженця Криму, який був завербований російськими спецслужбами.

“Встановлено, що співробітники Управління ФСБ в АРК і р. Севастополь завербували уродженця Криму, якому був привласнений псевдонім “Ніч”. Його завданням був збір і передача актуальних відомостей про місця дислокації військової техніки ЗСУ на території Херсонської області, членів ДУК Правий сектор, лідерів кримськотатарських громадських об’єднань Аскер і батальйону їм. Н.Челебиджихана”, – повідомили у відомстві.

Перший раз українця завербували під час виїзду на територію АРК.

“Представники російської спецслужби штучно створили компрометуючу ситуацію. Крім того, з застосуванням фізичного та психологічного тиску, погроз в адресу членів сім’ї громадянина співробітники ФСБ РФ змусили його дати неправдиві свідчення про нібито підготовку активістами українських суспільно-політичних організацій терористичних актів в Криму”, – пише прес-служба СБУ.