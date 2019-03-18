Хотіли розігнати протестувальників: В Болгарії поліцейські залили себе сльозогінним газом

У Софії під час акції протесту болгарські поліцейські були змушені застосувати сльозогінний газ. Однак, замість протестувальників поліцейські заляпали газом своїх колег.

Повідомляється, що на минулих вихідних в столиці Болгарії проходили антиурядові мітинги, учасниками яких стали кілька сотень людей. Під час мітингу протестувальники спробували зламати паркан і прорватися в парламент, в результаті чого поліцейські були змушені застосувати сльозогінний газ.

Мабуть, правоохоронці не врахували напрям вітру, в результаті чого залив сльозогінним газом своїх же колег. В інтернеті було оприлюднено відео події. На ньому видно, як після допущеної помилки поліцейські йдуть промивати очі.

— Jasper Neve (@JasperNeve) 17 березня 2019 р.

Користувачі припустили, що болгарським поліцейським просто не вистачило досвіду, так як зазвичай місцеві правоохоронці не застосовують силу під час акцій протесту. До речі, в цей раз протестувальники вимагали боротьби з корупцією у владі і зміни владної структури в Болгарії.