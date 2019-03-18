Автономний район наполовину заселений мусульманами.



З 2014 року центральна влада Китаю заарештували майже 13 000 “терористів” в Синьцзян-Уйгурському автономному районі. Про этомсказано у державному доповіді КНР про заходи “дерадікалізаціі” мусульманського населення на північному заході країни.

В останні роки Пекін критикують за будівництво і роботу об’єктів, які ООН називає “центрами утримання під вартою”: там містяться більше мільйона етнічних уйгурів і інших мусульман. У Китаї ці об’єкти відомі як “табору перевиховання” або, на думку влади, “центри професійного навчання”.

Центральні влади КНР проводять в СУАР політику, яка, вважають у Пекіні, “забезпечує правильний баланс між співчуттям і суворістю”.

За чотири роки в районі знищені “1588 бандитських та терористичних угруповань, заарештовано 12 995 терористів, вилучені 2052 вибухові пристрої, засуджені 30 645 осіб за 4858 незаконних релігійних заходів, а також конфісковано 345 229 копій незаконних релігійних матеріалів”.

З 1990 року в СУАР сталось близько 30 атак бойовиків, в яких загинули 458 і були поранені 2540 осіб.

СУАР – найбільша провінція Китаю, яка межує з Монголією, Казахстаном, Киргизією, Таджикистаном, Афганістаном, Індією, Пакистаном і РФ. Уйгури складають близько 45% населення району; особливо щільно вони населяють південні округи СУАР.

Деякі правозахисники вважають, що Пекін “навмисно спотворює правду”, а боротьбою з тероризмом нібито прикриває політику придушення уйгурів і проведення синификацию.

Влітку 2015 року терористична організація Ісламська держава опублікувала пропагандистський ролик, що закликає уйгурів “взяти в руки зброю”.