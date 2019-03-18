«Все закрито наглухо»: Аксьонов підтвердив, що Крим перетворився у військову базу

Крим перетворений на неприступну фортецю. На півострові зосереджена потужна угруповання, оснащена найсучаснішим озброєнням.

Так охарактеризував нинішню ситуацію в аннексированном Криму «голова» Сергій Аксьонов.

«Ніяких загроз для Криму немає. Безпека кримчан забезпечена в повному обсязі. Міністерство оборони створило надійний щит, згідно з дорученнями президента. Крим перетворений на неприступну фортецю, тому всім можна спати спокійно», — так відповів Аксьонов на питання журналіста ТАСС «Варто побоюватися можливих нападок з боку України».

Аксьонов перерахував військову міць, яку Кремль розмістив на українському півострові — це кораблі Чорноморського флоту, новітні комплекси протиповітряної, протикорабельної оборони, радіоелектронної боротьби і так далі.

«У нас дислокуються підрозділи ВДВ. Все закрито наглухо. Зараз в одному тільки Криму сил більше, ніж у всієї України», — уточнив посадовець.