Схеми Дубневичів: до відповідальності притягнуто 15 осіб

Бізнес Ярослава (ліворуч) та б (праворуч) Дубневичів виявився предметом розслідування НАБУ
Основна частина листування на 87 сторінках, яку Генеральна
прокуратура навесні 2017 року передала у Національне антикорупційне бюро,
стосується розслідувань протиправної діяльності компаній,
підконтрольних двом народним депутатам.
«Мова йде про факти
заволодіння 300 млн куб. м. газу
(кримінальне провадження від 12.12.2016 р.) Та одного з епізодів заволодіння
засобами «Укрзалізниці» (виробництво від 31.03.2016 р.)», — зазначили в НАБУ.
У першому випадку до кримінальної відповідальності притягуються
посадові особи і неформальні куратори ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ
«Енергія-Новояворівськ», бенефіціарами яких є два народних депутата
(один з них — голова комітету Верховної Ради з питань транспорту), повідомили
у відомстві. Зазначимо, саме цей комітет очолює нардеп від БПП Ярослав
Дубневич.
«Досудове розслідування у цій справі завершено, матеріали
відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого її передадуть до суду.
Встановлена сума збитків — 1,4 млрд грн», — зазначили в НАБУ.
Також в бюро повідомили, що згідно з виробництвом
накладено арешт на дві ТЕЦ, які фактично належать народним депутатам «і
використовувалися для вчинення злочину їх підлеглими», вони передані в
управління АРМА.
«У другому кримінальному провадженні за фактами заволодіння
засобами «Укрзалізниці» справу щодо двох осіб направлено до суду», —
повідомили в НАБУ.
У двох зазначених кримінальних провадженнях детективи НАБУ
притягнуто до відповідальності 15 осіб, загальна сума збитків через корупцію
складає 1,5 млрд грн.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на банківські рахунки ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ», кінцевими бенефіціарами якого є Дубневичи.
До цього детективи НАБУ отримали доступ до руху грошей на рахунках
Дубневичів. Перевірку проведуть в рамках розслідування кримінального провадження про
можливе розкрадання понад 300 мільйонів кубометрів природного газу НАК
«Нафтогаз Україна» на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.
Нагадаємо, також, що брати Дубневичи увійшли в п’ятірку найбагатших
нардепів.