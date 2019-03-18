Схеми Дубневичів: до відповідальності притягнуто 15 осіб

Бізнес Ярослава (ліворуч) та б (праворуч) Дубневичів виявився предметом розслідування НАБУ

Основна частина листування на 87 сторінках, яку Генеральна

прокуратура навесні 2017 року передала у Національне антикорупційне бюро,

стосується розслідувань протиправної діяльності компаній,

підконтрольних двом народним депутатам.

«Мова йде про факти

заволодіння 300 млн куб. м. газу

(кримінальне провадження від 12.12.2016 р.) Та одного з епізодів заволодіння

засобами «Укрзалізниці» (виробництво від 31.03.2016 р.)», — зазначили в НАБУ.

У першому випадку до кримінальної відповідальності притягуються

посадові особи і неформальні куратори ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ

«Енергія-Новояворівськ», бенефіціарами яких є два народних депутата

(один з них — голова комітету Верховної Ради з питань транспорту), повідомили

у відомстві. Зазначимо, саме цей комітет очолює нардеп від БПП Ярослав

Дубневич.

«Досудове розслідування у цій справі завершено, матеріали

відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого її передадуть до суду.

Встановлена сума збитків — 1,4 млрд грн», — зазначили в НАБУ.

Також в бюро повідомили, що згідно з виробництвом

накладено арешт на дві ТЕЦ, які фактично належать народним депутатам «і

використовувалися для вчинення злочину їх підлеглими», вони передані в

управління АРМА.

«У другому кримінальному провадженні за фактами заволодіння

засобами «Укрзалізниці» справу щодо двох осіб направлено до суду», —

повідомили в НАБУ.

У двох зазначених кримінальних провадженнях детективи НАБУ

притягнуто до відповідальності 15 осіб, загальна сума збитків через корупцію

складає 1,5 млрд грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на банківські рахунки ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ», кінцевими бенефіціарами якого є Дубневичи.

До цього детективи НАБУ отримали доступ до руху грошей на рахунках

Дубневичів. Перевірку проведуть в рамках розслідування кримінального провадження про

можливе розкрадання понад 300 мільйонів кубометрів природного газу НАК

«Нафтогаз Україна» на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, також, що брати Дубневичи увійшли в п’ятірку найбагатших

нардепів.