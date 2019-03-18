Під Києвом у палаючому приватному будинку згорів чоловік

В місті Богуслав Київської області сталося загоряння у приватному будинку на вулиці Садовій. Запалали перекриття і дах будівлі. В результаті пожежі у вогні загинув місцевий житель 1954 року народження. Гасили займання 3 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов у неділю, 17 березня, близько 20:50. Про це Інформатор дізнався з повідомлення прес-служби Головного управління ДСНС в Київській області.

До місця виклику попрямували пожежні бригади міста Богуслав. Прибувши, рятувальники встановили, що горить перекриття та дах будинку. На місці пожежі вогнеборці виявили тіло господаря будинку 1954 року народження. Пожежу вдалося локалізувати о 22:30. Остаточно вогонь загасили о 3:15, 18 березня. Палаючий будинок гасили 3 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.