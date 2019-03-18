Збільшений ПДВ ускладнив постачання техніки для армії

Генеральний директор Уралвагонзаводу Олександр Потапов каже, що підвищення ПДВ до 20% ускладнило постачання техніки для армії і укладення договорів для найбільшого в Росії виробника танків і вагонів. Це за його словами може привести до збитків для підприємства.

“Необхідно максимально швидко визначитися з питань, пов’язаних з ПДВ поточного року, тому що в контрактах у нас стоїть ПДВ 18%, а податкова приймає ПДВ в цьому році 20%, – розповів Олександр Потапов в інтерв’ю РБК. – Виникає колізія. Її потрібно терміново вирішувати, бо це ускладнює роботу з підписання договорів з виконавцями і відвантаження техніки для нашої армії”.

За словами генерального директора Уралвагонзаводу вирішувати цю проблему має не підприємство, а інші органи, які отримали відповідне доручення. Танкобудівники ж лише будуть виконувати рішення, які будуть прийняті на законодавчому рівні і хотіли б не втратити при переході до нового ПДВ.