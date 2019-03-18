У Києві чоловік стріляв в охоронців, які його розбудили

У Голосіївському районі Києва на вулиці Маршала Якубовського сталася стрілянина. Чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, розстріляв машину приватної охорони і фасад ігрового закладу.

Все відбулося після завершення роботи охорони на черговому виклику. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Спочатку на лінію «102» надійшов виклик про те, що автомобіль служби безпеки стріляли. Коли на місце прибули правоохоронці, то вони з’ясували, що представники приватної охорони вивели п’яного чоловіка, який чіплявся до людей, а в підсумку — взагалі заснув.

Через деякий час охоронці почули дивний звук, а коли вийшли на вулицю, то побачили, що на автомобілі є ушкодження, схожі на наслідки пострілу. Також схожі сліди були і на фасаді закладу. Поліцейські обстежили прилеглу територію і через кілька годин затримали підозрюваного чоловіка. Це саме той чоловік, якого охорона раніше вивела із закладу. Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем мешкання підозрюваного та вилучили рушницю, з якого були здійснені постріли.

За фактом інциденту порушено кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали і оголосили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.