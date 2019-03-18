Даша Астаф’єва знялася у стилі Playboy

Модель, актриса і співачка Даша Астаф’єва презентувала нове відео на сингл Playmate.

«У першу чергу, кліп присвячується виходу черговий обкладинки Playboy. А взагалі – всім, тим у кого гарне почуття гумору. Тим, кого реальні смішні ситуації повертають до усвідомлення того, хто ти і звідки. Особисто мене в житті дуже часто рятує відчуття гумору. Тому в кінці кліпу і звучить мій фірмовий сміх», — розповіла співачка.

Нагадаємо, нещодавно артистка знову опинилася на обкладинці Playboy. Фотосесію Астаф’єва зробила під час своєї поїздки в Париж з популярним фотографом Максом Гагаріним.