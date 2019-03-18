Куріння вейпа — прямий шлях до депресії та інфаркту

Незважаючи на запевнення фанатів вейпинг, як і паління звичайних сигарет викликає депресію і може стати причиною інфаркту.

— Американські медики прийшли до висновку, що у вейперов підвищується ризик розвитку інфаркту та депресії в порівнянні з некурящими людьми. Втім, у звичайних курців ризик розвитку серцево-судинних захворювань ще вище, — зазначив автор.

Вчені розкажуть про результати дослідження на щорічному конгресі Американського коледжу кардіології, який буде проводитися 16-18 березня в Новому Орлеані.

Коротко про дослідження повідомляє Eurekalert!

Електронні сигарети з’явилися на ринку в 2004 році і з тих пір завоювали велику популярність. Продажі цих пристроїв постійно зростають.

Якщо в 2011 році близько шести відсотків жителів США курили електронні сигарети, то в 2014 році їх число подвоїлося.

В основному люди використовують електронні сигарети в рекреаційних цілях, переходять на них, щоб кинути палити або вважають, що вони безпечніше звичайних.

При цьому поки ще не доведено, що електронні сигарети дійсно безпечніше. Дані деяких досліджень підтверджують, що електронні сигарети допомагають кинути палити, інші дослідження, навпаки, показують, що вейперам складніше це зробити.

У ВООЗ вважають, що нешкідливість електронних сигарет не доведена, і рекомендувати їх у якості никотинозамещающей терапії не можна. За даними деяких досліджень електронні сигарети шкідливі: у слині вейперов вже знаходили канцерогенні речовини, а при багаторічному використанні електронних сигарет у курців може розвинутися хронічна обструктивна хвороба легень.

Американські дослідники під керівництвом Мохиндера Виндхьяла (Mohinder Vindhyal) з Школи медицини Канзаського університету наводять ще один доказ того, що електронні сигарети не безпечні.

Вони показали, що у вейперов зростає ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інфарктів і депресії порівняно з тими, хто не користується електронними сигаретами. Автори використовували дані опитувань Національного дослідження стану здоров’я (National Health Interview Survey) за 2014, 2016 та 2017 роки, в яких брали участь 96467 американців.

Дослідники порівнювали стан здоров’я звичайних курців, вейперов і тих, хто не курив взагалі. У середньому вейперы були молодше тих, хто не користувався електронними сигаретами (33 роки і 40,4 років, відповідно).

З урахуванням інших ризиків виникнення серцево-судинних захворювань, таких як вік, індекс маси тіла, високі артеріальний тиск і рівень холестерину, у вейперов ризик розвитку ішемічної хвороби серця виявився на 25 відсотків, а ризик розвитку інфаркту — на 34 відсотки вище, ніж у тих, хто не курив електронні сигарети.

Крім того, ризик виникнення депресії або тривожності у них теж був на 55 відсотків вище. Якщо ж не враховувати інших факторів, виявилося, що ризик розвитку інфаркту у вейперов був 56 відсотків.

Втім, у звичайних курців ризики виникнення серцево-судинних захворювань в порівнянні з некурящими людьми виявилися ще більше. Ризик розвитку інфаркту, ішемічної хвороби серця та інсульту у них були вище на 165, 94 і 78 відсотків, відповідно.

— Паління звичайних сигарет несе в собі великі ризики розвитку інфаркту та інсульту, ніж вейпинг, але це не означає, що електронні сигарети безпечні, — каже Виндхьял. Якщо ризик розвитку інфаркту у вейперов зростає на 55 відсотків порівняно з тими, хто не курить, я б не хотів, щоб хтось із членів моєї сім’ї або пацієнтів користувався електронними сигаретами. Коли ми покопали глибше, ми виявили, що незалежно від того, як часто хтось використовує вейпы, щодня або час від часу, у нього все одно більше шансів заробити інфаркт або ішемічну хворобу серця.

Недавнє дослідження показало, що в організмі вейперов міститься менше токсичних і канцерогенних речовин, ніж в організмі звичайних курців. А найнижчі показники були у тих, хто користувався випарниками.