Михайло Подоляк: “Свинячі хот-доги”

Свинячі хот/доги)…Про це вже можна говорити як про факт. Тому що до «проміжного фінішу» все так і дійде. В хаосі. Один продовжить плисти собі в теплих водах лизун-обожнювання. Інші істерити і виглядати все гірші та дурніші. Шкода. Занадто передбачувано…

Так ось. Про зміст і адекватності кампанії ПА говорити в сучасних стилістики безглуздо. Взагалі. Тому що це, скоріше, про фанатизмі і зірваних горищах).

Або навіть про примітивному такому психічному розладі, на жаль. Людина п’ять років президент – його «успіхи» занадто очевидні і математично легко вважаються…

І ось рівно через п’ять років – ранньою весною 2019 року – він слово в слово повторює свій однотипний набір обіцянок. Мільйон робочих місць. Мільярд інвестицій. Потужні реформи. Розквіт Нью/Васюков в сільському господарстві, логістики, туризм). І? Вірять. Ті ж, там же і з таким же хворобливим блиском в очах. Адже і так) ПА – неймовірно сильний кандидат. Кожне його слово геть розмазує… чинного президента за проср…ву п’ятирічку.

Цей кандидат явно знає толк в тому, що треба зробити у найближчі роки. Не те, що чинний. Прихильники цього кандидата явно готові радикально оновити владу (сарказм). Втім, виявилося, що для остаточного діагнозу і цього мало. І тому пролунав-таки тарантіновський такий епік у вигляді залізобетонної гарантії «звільнити Крим відразу після президентських виборів»).

Ще раз пропоную прочитати по складах. «Відразу після президентських». І паралельно парад в Донецьку провести).

А чому не ДО президентських? Ах так, цього славного кандидату заважає чинний президент). Безумовно, з Цими немає сенсу вести діалог. Іноді масове божевілля нагадує галюцинногеновые світи, в які відлітають цінителі псилоцибіну)…

Кілька безглуздіше виглядають нині хіба що… ключові опоненти ПА. Тому що так і не зрозуміли головного – як його реально переграти). А переграти/то можна запросто… адже Очевидно, що Петро Олексійович дуже «любить» вулицю. До тремтіння. І відповідно потрібно було просто перенести масштабний анти/движ на вулиці. Скрізь. По всій країні. Організувати таку собі «територію випаленої землі». За рахунок різних масових флешмобів… М’які свинячі іграшки скрізь. Велика кількість плакатів із жорсткими питаннями. Борди з особами тих же Тимошенко/Гриценко/Зеленський і питання «Як розкрадається на армії?») Хорове скандуванням на мітингах. Масові пікети біля адмін/будівель. Газетні спец/випуски з аналізом його добірною pr-брехні…

Важливі були тільки масовість, безперервність, креативність. Тому що… не важливо, хто виходить у другий тур. Це саме по собі величезне вікно можливостей для всіх нинішніх топ/опонентів. Внаслідок грандіозного і обов’язкового переформатування вертикалі. Напередодні парламентських).

Але немає. Навіщо? Ми кращі будемо постити мимишные картинки з заправними хот/догами. Або розповідати про «чесних». Серйозно? У випадку з патологічною брехнею працює тільки одна технологія – переконливе чорно/біле і масове громадське тиск…