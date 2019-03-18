Нардеп Сергій Тарута витратив на рекламу не менше 150 млн гривень

Кандидат у президенти Сергій Тарута і його партія “Основа” на зовнішню та телевізійну рекламу могли витратити мінімум 150 мільйонів гривень.

На думку аналітиків руху, підтримати Тимошенко Тарута вирішив трохи раніше, але оголосив про це вже коли вилучити з бюлетеня кандидатів на підставі зняття неможливо.

У “Чесно” відзначають, що підвищувати впізнаваність Сергія Тарути і партії “Основа” (заснували її в 2004 році, до 2015-го вона називалася “Партія державного нейтралітету України”, а потім – “Громадянин”) почали ще восени 2017 року.

В 2017-2018 роках “Основа” офіційно витратила на розміщення зовнішньої реклами близько 15 млн гривень.

У червні 2018 року на телебаченні з’явилася реклама з Тарутою і його соратником Андрієм Ніколаєнко, яка спершу говорила про занепад країни, а з осені – про балотування Тарути.

Згідно з аналізом “Чесно”, в минулому році Тарута і партія “Основа” повинні були б витратити на телерекламу на 17 центральних каналах понад 64 млн гривень. Згідно з фінансовою звітністю “Основи”, партія заплатила телеканалам 38,5 млн.

За підрахунками руху, в цьому році до офіційної реєстрації Тарути в ЦВК (29 січня) команда витратила на рекламу 4,5 млн, а з перших днів лютого витрати на телерекламу кандидата вже почали зростати: до 1,7 млн на день у будні та до 2,3 млн у вихідні.

З дня реєстрації до 10 березня центральні телеканали показали майже 1800 роликів Тарути, вартість яких, згідно з розцінками телеканалів, досягає 62 млн гривень.

За підрахунками руху “Чесно”, сукупна вартість телереклами Тарути і партії “Основа” в 2018-2019 роках становила понад 131 млн гривень.

Більше 70% цих коштів, або 94,5 млн, за рекламні ролики повинен був би отримати канал “Україна” Ріната Ахметова (реклама там найдорожча – досягає 5,6 тис. за секунду у вечірньому прайм-таймі).

Цей канал системно випускав в новинному блоці сюжети на користь Тарути з ознаками замовності і запрошував політика в новинного ефіру в середньому два рази на місяць. Комерційна вартість однієї розмови у 6-7 хвилин може становити 2,4 млн гривень.

За 2018 рік “Україна” в новинному блоці продемонструвала 31 сюжет на користь Тарути.

Фактично Тарута і партія “Основа” витратили на зовнішню та телевізійну рекламу не менше 146 млн гривень. Але партія і кандидат мали також власну друковану продукцію, рекламу в інших ЗМІ (зокрема, і приховану) і т. п.

Бюджет на телерекламу Тарути знизився в 4 рази 7 березня (а рекламний час у телеефірі бронюють мінімум за кілька місяців): з 1,7-2,3 млн гривень в день до 500-800 тисяч.

“Тільки доведені витрати партії “Основа” і самого Сергія Тарути на рекламу становлять 150 млн грн, і до кінця не відомо, на яких умовах сталося “зняття” на користь Тимошенко”, – зазначає “Чесно”.