«Сербська весна» стукає у двері Росії?

Незгодні в Белграді вимагають припинення правління «поганого політичного режиму». Яким повинен бути хороший — ясності серед них немає.

Події у Сербії, що сталися на минулих вихідних, все ще перебувають в тіні політичного порядку денного Заходу. Дивно, але майже за чотири місяці протестів значної частини населення проти влади і особисто президента Вучича не тільки світові лідери, але і західні засоби масової інформації практично не звертають на них увагу. Очевидно, на тлі паризьких заворушень сербські мирні багатомісячні стояння здаються просто «квіточками». Однак вихідні показали, що вже і «ягідки» дозрівають: опозиціонери стали штурмувати белградський телецентр, прорвали у бійці з поліцією її оточення і увірвалися в офіс сербського телеканалу РТС. Мабуть, багатьом росіянам це нагадало події в Москві 1993-го, закінчилися розстрілом «комуністичного» парламенту. Хоча в Белграді протестувальники закидали будівлю яйцями, а не стріляли. А поліцейські «видавили» опозиціонерів з телецентру з застосуванням сили, але все ж без побиття і крові.

Однак опозиція цим серце не заспокоїла і вже на наступний день, в неділю, знову пішла в атаку. За повідомленнями сербської преси, близько тисячі чоловік оточили президентський палац, щоб Вучич не зміг з нього вийти. Поліцейське кільце, що охороняло будинок від незгодних, було прорване, і перед резиденцією глави країни опозиціонери поставили вантажівка з динаміком. Як повідомило МВС Сербії, демонстранти «фізично напали на співробітників поліції при спробі пробити кордон вантажівкою». Частина мітингувальників рушила «качати права» в поліцейську ділянку, куди напередодні були видворені п’ятеро затриманих за напад на телецентр. Незважаючи на блокування будівлі протестувальниками, Вучич все ж покинув його, розсікаючи під крики і улюлюкання натовп на авто, попередньо побажавши мітингувальникам «всього хорошого».

У оглядачів (і цікавих) виникає питання: так що ж відбувається протягом майже чотирьох місяців у Белграді та інших містах Сербії? Це «сербська весна», тобто інспірована Заходом «кольорова революція»? Або «заразне» наслідування Франції? На ці питання поки ні в кого немає чіткого і впевненого відповіді — ні у сербів, ні у міжнародних оглядачів та аналітиків. Мабуть, тому що і самі мітингувальники досі ніяк не можуть сформулювати, чого ж вони хочуть від нинішньої влади і конкретно від президента Вучича. Вимоги опозиції змінюються день від дня. То вона на самому початку оголосила, що «Вучич — злодій» і все його оточення — корумпована і тому мітингувальники виступають за його відставку. То їм не подобається курс, яким йде Сербія, то вони проти президента, тому що він таємно від народу збирається погодитися на визнання незалежності Косово.

Мабуть, проблема опозиції, яка навіть не в змозі домовитися сама з собою про конкретних загальних вимогах, полягає в її різновекторних уявленнях про майбутнє країни. Відомо, що на чолі багатомісячного протистояння (з 8 грудня 2018-го) варто різношерстий опозиційний блок під назвою «Союз за Сербію», свіжоспечений колишнім мером Белграда і лідером Демократичної партії Сербії Драганом Джиласом. В «Союз» влилися близько 30 партій і рухів. Від ліберальних, націлених на Захід, в Євросоюз і НАТО, до лівих і патріотичних типу народного руху сербів з Косово і Метохії «Вітчизна» і такого ж — «Разом за Сербію». Головне, за великим рахунком, що їх об’єднує, — це гаряче бажання «скинути» Вучича і його Сербську прогресивну партію (СПП) і самим покерувати «правильно».

Однак як саме? У всіх учасників політичної кухні свої «рецепти». І кожен вважає їх кращими. Гримуча суміш тимчасових попутників — євроінтеграторів з євроскептиками, патріотів і православних партій з лібералами і правоцентристами — все ще (на щастя для влади) є запорукою тупцювання опозиції на місці. «Єдина вимога, яку ми ставимо, — сказав Браніслав Трифунович (глумац, тобто актор), активіст „стояння“, — це припинення правління поганого політичного режиму». Який гарний — ніхто з незгодних поки не пояснив.

Тому чинний президент Вучич так впевнено себе почуває і веде себе щодо калейдоскопічною опозиції. Після прориву активістів в телецентр і «відкату» деяких найбільш наполегливих в поліцейські ділянки, перебуваючи в будівлі в кільці супротивників, Вучич зробив безпрецедентну заяву (на його посту) в їх адресу каналу «Росія-24»: «Самі підготуйте списки виборців, напишіть в них що завгодно… Пишіть, марайте папір, закреслюйте, робіть що хочете — ви програєте вибори!» Він сказав, що не боїться дострокових виборів і що опозиція набере на них «від сили 17 відсотків».

А починалося все досить банально. В кінці листопада минулого року перед конференцією опозиціонерів в Крушевце один з лідерів «Союзу за Сербію» Борко Стефанович та його соратники були жорстоко побиті невідомими. Опозиція тут же звинуватила в «замовленні» уряд і чи не особисто Вучича. «Атака на Борко — це атака на кожного, хто мислить вільно і інакше, ніж це уряд, — писав колишній мер Белграда відразу після інциденту. — Заклики Олександра Вучича і його ЗМІ до лінчуванню оголосили відкритим сезон (полювання) на всіх нас. Атака на Борко є прямим наслідком моторошної атмосфери, в якій ми всі змушені жити». Хоча, як повідомляла белградська «Політика», двоє били були відразу знайдено і заарештовано поліцією. А сам Вучич заявив ЗМІ, що таке політичне насильство в Сербії неприпустимо — вона не «бананова республіка». Але ці деталі вже опозицію не цікавили. Вона вивела народ на вулиці, скандуючи «Це почалося!», оратори почали голосно говорити про «фашизм» у провладних колах.

Відповідь від цих кіл прилетіла днями. Вучич у своїй заяві назвав одного з лідерів протесту, голову партії «Двері српске» («Сербські двері») Бошко Обрадовича «фашистом», а колишнього мера Белграда Драгана Джиласа і екс-главу Мзс Вука Єремича — «олігархами». Так що поки бої відбуваються в головах і на словесному рівні. Однак останні події свідчать про те, що паровоз вперед летить — безупинно.

З усіх світових лідерів, зауважу, поки тільки Володимир Путін серйозно і публічно перейнявся тим, що відбувається в «братньої Сербії». (До речі, протести відбувалися під час його візиту туди в кінці минулого року. Тоді привітати його зібралися не менше ста тисяч чоловік — людей привозили зі всієї країни. Картинка єднання сербів і росіян була насправді зворушлива. Однак, як видно, ця піар-акція не допомогла Вучичу зупинити опозицію.) Відразу після візиту в Белград Володимир Путін провів нараду з членами Ради безпеки РФ щодо ситуації на Балканах. Високе зібрання було закритим для преси, тому можна тільки здогадуватися, про що там переймалися. Вже з самого факту такого обговорення на Радбезі зрозуміло, що тема для Росії — гаряча. Адже практично під час поїздки Путіна в Белград державний секретар США Майкл Помпео, розмірковуючи про можливий швидкий вступ в НАТО Македонії, заявив: «Необхідно зміцнити Балкани проти шкідливого впливу Росії». При цьому всім було ясно, що мова йшла, насамперед, про Сербії. Так може, вже й почали?