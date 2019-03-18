Суд заарештував елітний позашляховик екс-голови Полтавської ОДА Валерія Головка

Солом’янський районний суд Києва заарештував елітний позашляховик Mercedes-Benz G 63 AMG, який був переданий в якості хабара колишньому голові Полтавської обладміністрації Валерій Головко і фактично їй належить.

Детективи НАБУ встановили, що 16 листопада 2017 року полтавський бізнесмен придбав автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG за 120 тис. євро та скоїв тюнінгові роботи за 170 тис. євро. Загальна вартість неправомірної вигоди, переданої Головко у вигляді автомобіля, становить приблизно 320 тис. євро.

У клопотанні звинувачення зазначено, що Головко, побоюючись бути викритим правоохоронними органами у вимаганні коштів (шляхом придбання автомобіля), дав вказівку бізнесменові зареєструвати зазначений автомобіль на іншу особу.

Київський суд задовольнив клопотання НАБУ і наклав арешт на автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і ключ запалювання.