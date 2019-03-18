Як працює МРТ?

МРТ (магнітно-резонансна томографія) – неінвазивний спосіб діагностики, який дозволяє буквально просвітити тканини людського тіла, але без участі шкідливого впливу іонізуючого випромінювання (як, наприклад, рентгенівський апарат). Апарат для МРТ являє собою величезну магнітну котушку, що генерує електромагнітні імпульси.

Ці імпульси діють на протони атомів водню, які містяться у всіх тканинах нашого тіла. Протони у відповідь на вплив починають резонувати, випускаючи хвилі різної довжини, в залежності від того, в яких тканинах, органах і утвореннях вони знаходяться.

В апараті це випромінювання різної частоти трансформується в різні сигнали, які уловлюються і піддаються спеціальній комп’ютерній обробці. Далі вони виводяться на екрани у вигляді кольорових тривимірних зображень. Зображення представляють собою тонкі зрізи організму індивідуальної товщини (це і є томографія), на яких можна розрізнити аномалії органів, злоякісні утворення, активність різних ділянок головного мозку.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Також можна заміряти швидкість руху спинномозкової рідини або кровотоку, відстежувати газообмін в органах.

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