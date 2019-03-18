ЄС, США і МВФ розкритикували всі закони про незаконне збагачення

Голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін заявив, що отримав лист від послів США і ЄС, а також від представництва Міжнародного валютного фонду з проханням відкласти розгляд всіх законопроектів про незаконне збагачення.

Про це він сказав на погоджувальній раді у понеділок.

За його словами, відповідне прохання була в листі, яке прийшло йому в понеділок.

«Посол США, місія МВФ, посол Євросоюзу написали лист — сьогодні прийшов: вони просять відкласти розгляд всіх законопроектів, тому що вони недосконалі. В тому числі і президентський», — сказав голова парламентського комітету.

У ньому наголошується, що для того, щоб стати ефективним засобом у боротьбі з корупцією, законопроект про незаконне збагачення повинен бути розроблений у відповідності з міжнародними зобов’язаннями країни (в тому числі у відповідності із Конвенцією ООН проти корупції) та у відповідності з Конституцією України та основних засад її правової системи.

«Ми відзначаємо, що розроблені законопроекти (у тому числі представлені президентом України) не повністю відповідають цій меті і тому повинні бути переглянуті і ретельно обговорені з відповідними зацікавленими сторонами», — йдеться в листі.

Наголошується, що всі підписанти готові надати будь-яку допомогу і консультації, в тому числі, через своїх експертів і представників при підготовці остаточної редакції законопроекту.

«Потреба у швидкому вирішенні проблеми в антикорупційному законодавстві не має забезпечуватися шляхом порушення надійності і конституційності положень статті про незаконне збагачення. Ми також закликаємо українську владу знайти спосіб продовжити роботу над десятками розслідувань, які вже були розпочаті», — йдеться в листі.