В Індонезії мавпа зникаючого виду вижила, отримавши 74 кулі

Її дитинча загинув від голоду.



В Індонезії рятують 30-річну самку орангутана – в її тілі виявили 74 кулі від пневматичної гвинтівки.

Індонезійська чиновник повідомив, що вона повільно видужує.

Самку зникаючого виду людиноподібних мавп знайшли тяжко пораненої в провінції Ачех 10 березня, після того, як чиновникам повідомили про неї жителі місцевої села.

Її стан був критичним, разом з нею знайшли дитинча, якому був місяць. Їх виявили під фруктовим деревом на плантації одного з мешканців села.

“Орангутанги прийшли на плантацію жителя села, і власник вважає їх загрозою і спробував прогнати тварин”, – розповів глава природоохоронної установи Ачеха Сапто Аджі Прабово.

Представники влади спробували врятувати тварин, але дитинча помер від недоїдання. Їй дали ім’я Хоуп (надія на англійській ред.), через кілька днів вона почала поправлятися.

“Хоуп стає краще, вона починає … є”, – розповів Сапто Аджі Прабово.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, орангутанги знаходяться під загрозою зникнення, у світі їх залишилося близько 100 тисяч.

Працівники плантацій і жителі сіл іноді нападають на них, так як вважають їх шкідниками, а браконьєри ловлять їх, щоб продавати в якості домашніх тварин.

“Ми з’ясуємо, чи був це звичайний випадок, або (у цьому – ред.) була замішана мафія”, – заявив Джефризал, який відповідає за охорону правопорядку в природоохоронній установі Ачеха, і, як і багато індонезійці, має тільки одне ім’я.

Фермерів і мисливців звинувачують у низці смертельних нападів на мавп. У 2018 році чотирьох індонезійців заарештували за те, що вони вбили орангутана, вистріливши в нього з пневматичної гвинтівки близько 130 разів.