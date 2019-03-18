Зміст Порошенко обійшлося держбюджету майже в мільярд гривень

За 2018 рік з держбюджету України на обслуговування всіх сфер діяльності глави держави Петра Порошенка було витрачено 1 млрд 34,2 млн гривень. Про це сказано у відповіді Держуправління справами на запит «Українських Новин», опублікованому сьогодні.

Зокрема, в цю суму включені організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності президента, його Адміністрації та інших створених главою держави консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб. Також на забезпечення діяльності президента та його Адміністрації витратили 308 млн гривень.

На витрати, пов’язані з авіатранспортом, витрачено 314 млн гривень: 243 млн — на діяльність Державного авіаційного підприємства Україна, що здійснює перевезення вищих посадових осіб держави; 27 млн на ремонт повітряних суден; 32 млн — на підготовку і здійснення візитів глави держави за кордон; 10 млн — на авіаперевезення делегацій на чолі з президентом по Україні та 2,5 млн — на авіаперельоти делегацій з прем’єр-міністром і спікером Верховної Ради.