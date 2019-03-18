Ремонт Шулявського мосту: кияни будуть страждати із-за бездіяльності команди Кличка

Перед закриттям Шулявського мосту на ремонт команда Віталія Кличка не змогла своєчасно підготувати маршрути наземного транспорту.

Про це в коментарі кореспонденту ГолосUA розповів координатор реформи транспортного сектору Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові України Олександр Кава.

«Це бездіяльність команди Віталія Кличка. Вони не змогли вчасно підготувати адекватні маршрути наземного транспорту і прорахувати маршрути об’їзду для легкових автомобілів», — прокоментував Олександр Кава почався ремонт Шулявського мосту і численні затори на дорогах столиці.

За його словами, команда мера Києва Віталія Кличка дуже погано підготувалася до закриття Шулявського шляхопроводу, це їх «об’єктивні прорахунки».

«Як тепер бути? На наступних виборах піти і проголосувати проти Кличка. Це відповідальність Віталія Володимировича і його команди. Вони дуже погано підготувалися до закриття Шулявського шляхопроводу — це об’єктивні їх прорахунки», — резюмував Олександр Кава.

У свою чергу, президент громадської організації перевізників Валентин Демчук також нарікає про те, що владою не була проведена підготовка, щоб за максимально короткий час провести ремонт Шулявського мосту.

«У мене, як користувача, виникають абсолютно ті ж питання. Чому не була проведена підготовка, щоб за максимально короткий час зробити цей ремонт? Але я не влада, не маю відношення до ремонту мостів, я всього лише президент громадської організації перевізників. Тому ми теж будемо так само страждати від цього, як і всі жителі міста Києва», — висловив невдоволення Валентин Демчук.

Зокрема, зафіксовані затори на проспекті Перемоги, Академіка Палладіна, Великій Кільцевій дорозі, вулиці Миколи Василенка. Також пробки є на проспекті Леся Курбаса, Соборної, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці В’ячеслава Чорновола. Крім того, зафіксовані пробки на вулиці Костянтинівській і Набережно-Хрещатицькій, а також пробки є на мосту Патона, проспекті Соборності, проспекті Юрія Гагаріна і Харківському шосе.