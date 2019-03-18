«Фейко-замах на Порошенка». У ЗМІ пояснили, чому інформація про замах на президента є неправдивою

Замах на чинного президента України Петра Порошенка є відчайдушною спробою зірвати завідомо програшні для нього вибори.

Відзначається, що мова йде про те, що в соціальних мережах та ЗМІ активно тиражується інформація про нібито підготовку підготовці замаху на життя Петра Порошенка.

Крім того повідомляється, що першоджерелом цієї інформації став якийсь «ужгородський активіст БПП» Євген Рахімов. Він стверджує, що замовником вбивства є депутат Ужгородської міської ради Іван Волошин, а виконавцем повинен був стати голова місцевої громадської організації «Антикорупція» Олександр Броді. За його словами, ціна замовлення склала $30 тисяч.

«Сумнівність цієї історії додають відразу кілька цікавих фактів», — пишуть у видавництві.

Наголошується, що раніше Євген Рахімов був поранений Іваном Волошиним, тому з того часу «активіст» намагається дискредитувати свого кривдника.

«Друге, не менш важлива обставина в цій історії, полягає в тому, що про підготовку фейко-замаху на Порошенка ряд українських експертів та політологів попередили ще тиждень тому», — йдеться в повідомленні.