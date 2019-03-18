У Нідерландах зросла кількість жертв стрілянини в трамваї

Стрілянина сталася в місті Утрехт.



Три людини загинули і 9 отримали поранення в результаті ранкової стрілянини у нідерландському місті Утрехт. Про це в понеділок після обіду повідомив мер міста Ян ван Saanen у своєму Twitter.

За словами міського голови, троє з постраждалих отримали важкі поранення.

Не виключено, повідомив мер, що в місті діяв не один, а кілька злочинців.

Нагадаємо, в понеділок вранці невідомий чоловік дістав зброю в міському трамваї Утрехта і розстріляв кілька людей, після чого втік.

У зв’язку зі стріляниною в місті підвищили до максимального рівень терористичної загрози. Німецька поліція посилила нагляд на кордоні з Нідерландами з метою пошуку стрілка з Утрехта.

Поліція Нідерландів оприлюднила фото 37-річного підозрюваного в стрілянині. Відомо, що він є уродженцем Туреччини.