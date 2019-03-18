Гопник з Троєщини і Чоткий паца: новий імідж мера Кличко порушив киян

На вихідних у Києві розпочався демонтаж Шулявського шляхопроводу, який, за словами мера Віталія Кличка «втомився» ще в лютому 2017 року. З моменту падіння мосту минуло вже кілька років, і ось нарешті-то влади дісталися до його реконструкції.

Як і годиться, мер Кличко особисто проінспектував хід будівельних робіт. Традиційно Віталій приїхав посеред ночі, як і пару років тому. І якщо минулого разу на Шулявці він був в модній куртці за €1990 німецького бренду класу люкс Patrick Hellmann з нашивкою UKRAINE, у ніч з суботи на неділю Кличко з’явився на демонтаж у несподіваному образі. Під коротким пальто у мера була спортивна кофта і картата сорочка. А на голові — сіра кепка.

2017 і 2019 рік. Кличко на місці обрушився Шулявського мосту, фото: facebook.com

«З’їздив вночі на будівельний майданчик біля Шулявського шляхопроводу. Тут все напоготові. Цієї ночі ми починаємо роботи по демонтажу шляхопроводу. А старт будівництва нового мосту плануємо в квітні», — написав Віталій у себе на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Природно зовнішній вигляд мера не залишився непоміченим коментаторами. Користувачі соцмереж почали порівнювати мера з героями блатного світу з «лихих 90-х».

«Гоп-стоп колекція «Весна-осінь 90-их», «Я народився на Шулявці, на блатний…», «Гопник з Троєщини. Цікавий образ вийшов у Віталія Кличка в кепці. Улыбнул, спасибі», «Бляха, пане мер, ви і без кепки страшнувато дивіться з-під лоба, а вже з кепкою — це взагалі!», «Гоп-стоп, ми підійшли з-за рогу», — ось такими повідомленнями закидали пост мера у «Фейсбуці».

Новий імідж мера Кличко, фото: kiev.klichko.org

Хтось навіть вкрай здивувався зовнішнім виглядом градоначальника: «Картата сорочка під мастеркой на змійці, звідки це в шафі у Віталія? Він же стільки років рекламував Hugo Boss».

У зв’язку з ажіотажем, «Країна» спробувала розібратися в свіжому імідж Віталія Кличка. Як з’ясувалося, носити кепку в цьому сезоні дійсно модно. При тому, що підходить будь-кепка, головне, щоб до особи. Проте, фахівці в галузі моди та іміджу пояснили нам, що образ «хулігана» у Кличка витриманий не до кінця.

Кличко інспектує на демонтаж Шулявського мосту, фото: kiev.klichko.org

«Віталій і його команда, чомусь вирішили, що якщо мер приміряє на себе образ «Шурика-перекупника» — то він буде ближче і зрозуміліше народу. Не дивлячись на те, що кепки люблять носити і голлівудські знаменитості, зокрема актори Джонні Депп і Джеймсон Стетхем, а також футболіст Девід Бекхем, в реаліях Києва — образ, м’яко кажучи, неприємний і не викликає довіри. Цей імідж підходить для повсякденного життя, наприклад, за хлібом в магазин сходити або з собакою погуляти по парку, але абсолютно відрізняється від статусу мера Києва. Кепка, сорочка з кофтою на блискавці — сильно спрощують його зовнішність. І це якщо не брати до уваги появу перед камерами з незадоволеним виглядом і руками в кишенях. Можливо, красива барсетка в руках Кличко врятувала б ситуацію і він хоча б нам посміхнувся для повноти образу?», — пояснює відомий стиліст Макс Кірєєв, який працює з багатьма телеведучими і зірками.

Мер вночі на Шулявці, фото: kiev.klichko.org

Однак на думку «Країни», цілком імовірно, що новий імідж Кличко пов’язаний з його перевагами в музиці. Нагадаємо, що мер Києва дуже любить творчість групи «Поліграф Шарикова» (проект репера Серьоги). У червні минулого року Віталій був помічений на їх концерті в столичному «Каррибиан клабе» (Caribbean Club). Тоді саме для мера Кличко репер Серьога виконав композицію «Кримінальне чтиво», в якій є слова «у мене є все, але мені потрібно ще».

Зазначимо, що Серьога під час концертів «Полиграфв ШарикOFFа» виступає в кепці, дуже схожою на ту, в якій мер був вночі на «втомленому» мосту.

Кличко на концерті «Поліграфа Шарикоffа» фото: «Країна»