16-річна британка стала наймолодшою дівчиною-пілотом у світі

Дівчинка-підліток Еллі Картер стала наймолодшим пілотом-соло Великобританії. Вона піднялася в повітря в повній самоті на легкому приватному літаку всього три дні після свого 16-річчя. Тепер авіакомпанія easyJet збирається виховати з неї професійного пілота.

Її інструктором також буде жінка, командир екіпажу Зої Эбрей. EasyJet намагається залучити жінок до цієї нелегкої роботи. Поки тільки 5% пілотів авіакомпанії — жінки, але керівництво сподівається, що до 2020 року їх буде не менше 20%.

«Я завжди захоплювалася фізикою і, скільки себе пам’ятаю-мріяла піднятися в повітря, — каже Еллі. — Політ вражає і зачаровує мене. І я хотіла б зробити кар’єру професійного пілота. Я сподіваюся, що моя історія надихне молодих дівчат домагатися поставлених цілей, тому що якщо я можу зробити це, вони теж зможуть».

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Портал «Навколо світу. Україна», писав як працюється жінкам-пілотам.

За матеріалами Daily Mail

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