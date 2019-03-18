16-річна британка стала наймолодшою дівчиною-пілотом у світі

Дівчинка-підліток Еллі Картер стала наймолодшим пілотом-соло Великобританії. Вона піднялася в повітря в повній самоті на легкому приватному літаку всього три дні після свого 16-річчя. Тепер авіакомпанія easyJet збирається виховати з неї професійного пілота.
Її інструктором також буде жінка, командир екіпажу Зої Эбрей. EasyJet намагається залучити жінок до цієї нелегкої роботи. Поки тільки 5% пілотів авіакомпанії — жінки, але керівництво сподівається, що до 2020 року їх буде не менше 20%.
«Я завжди захоплювалася фізикою і, скільки себе пам’ятаю-мріяла піднятися в повітря, — каже Еллі. — Політ вражає і зачаровує мене. І я хотіла б зробити кар’єру професійного пілота. Я сподіваюся, що моя історія надихне молодих дівчат домагатися поставлених цілей, тому що якщо я можу зробити це, вони теж зможуть».
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Портал «Навколо світу. Україна», писав як працюється жінкам-пілотам.
За матеріалами Daily Mail
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