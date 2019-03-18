У приватному будинку під Києвом згорів чоловік

В місті Богуслав Київської області сталося загоряння у приватному будинку на вулиці Садовій.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Київській області.

Запалали перекриття і дах будівлі. В результаті пожежі у вогні загинув місцевий житель 1954 року народження. Гасили займання 3 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу. Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов у неділю, 17 березня, близько 20:50.

До місця виклику попрямували пожежні бригади міста Богуслав. Прибувши, рятувальники встановили, що горить перекриття та дах будинку. На місці пожежі вогнеборці виявили тіло господаря будинку 1954 року народження. Пожежу вдалося локалізувати о 22:30. Остаточно вогонь загасили о 3:15, 18 березня. Палаючий будинок гасили 3 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.