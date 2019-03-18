Названо число Boeing 737 MAX, виведених з експлуатації по всьому світу

В авіакатастрофах загинули майже 350 осіб.



Понад 300 пасажирських літаків Boeing 737 MAX MAX 8 і 9 по всьому світу були виведені з експлуатації після двох авіакатастроф, які відбулися за останні п’ять місяців – в Ефіопії та Індонезії, в результаті яких загинули майже 350 осіб.

Причини обох аварій все ще розслідуються. Один з головних питань, яке залишається без відповіді: чи була причина в програмному забезпеченні літаків.

Щодо авиакатароф на даний момент відомо:



Boeing припинила постачання нових літаків MAX своїм клієнтам.

Супутникові дані, зібрані за рейсом Ethiopian Airlines, і докази з місця катастрофи показали подібність цієї аварії з катастрофою рейсу Lion Air в Індонезії, що спонукало федеральне управління цивільної авіації США FAA припинити експлуатацію всіх літаків Boeing MAX.

Слідчі знайшли шматок стабілізатора в уламках ефіопського літака з тримером, встановленим у незвичному становищі, схожому на становище з літака Lion Air, повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.

Пілот рейсу Ethiopian Airlines повідомив про проблеми з системою внутрішнього контролю та отримав дозвіл на повернення. Пілот рейсу Lion Air також попросив повернутися незабаром після зльоту з Джакарти.

У Франції проводиться технічний аналіз “чорних скриньок” літака Ethiopian Airlines. За словами представників французьких авіавлади, на завершення перших зчитувань даних з самописців піде кілька днів. Національна рада з безпеки на транспорті США направляє слідчих для надання допомоги, і в п’ятницю в Париж прибула ефіопська команда.

Літак Ethiopan Airlines запросив дозвіл на повернення в аеропорту Аддіс-Абеби через три хвилини після зльоту, оскільки прискорилося до аномальної швидкості.

Індонезія запланувала прискорити приблизно на місяць публікацію звіту про розслідування катастрофи Lion Air, в результаті якої загинули всі 189 чоловік на борту, повідомив у п’ятницю комітет з безпеки на транспорті. Тепер звіт заплановано випустити в період з липня по серпень, тоді як за попереднім графіком це планувалося зробити в період з серпня по вересень.

Після аварії Lion Air в жовтні компанія Boeing заявила, що готує оновлення програмного забезпечення для літаків. Після катастрофи в Ефіопії компанія заявила, що в найближчі тижні встановить оновлення на всіх судах.

Boeing стверджує, що його нові літаки, що заощаджують паливо, безпечні, але підтримала рішення федерального управління цивільної авіації США припинити їх експлуатацію. Побоюючись фінансового удару і шкоди для бренду, інвестори “стерли” з ринку близько 26 мільярдів доларів.

Законодавці США заявили, що експлуатація літаків може бути припинена на тижні для оновлення програмного забезпечення та встановлення його на кожному літаку.

Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для моделі 737 MAX протягом тижня або 10 днів, повідомили джерела, знайомі з цим питанням, 16 березня.

Після аварії рейсу 302 Ethiopan Airlines не було подано жодних позовів, але деякі юристи заявили, що очікують, що компанії Boeing буде висунутий позов у Сполучених Штатах.

Далі очікується, що:



Слідчі оприлюднили попередній звіт на основі інформації, яку вони отримають за даними і записів з кабіни пілотів з двох “чорних ящиків”.

Слідчі почали вивчати аудіозаписи з кабіни пілотів, повідомило в суботу французьке бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації BEA. BEA також оприлюднило фотографію, на якій – неушкоджений рекордер, але кілька “зім’ятий” в результаті падіння літака у полі через кілька хвилин після зльоту з Аддіс-Абеби.

Ethiopan Airlines заявила 16 березня, що аналіз ДНК останків пасажирів може зайняти до шести місяців.

Країни приймуть рішення про те, чи слід і якщо так, то коли скасувати зупинення експлуатації літаків Boeing на основі цієї інформації.