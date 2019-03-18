Австралія ввела санкції проти 7 громадян РФ

Країна приєдналася до ЄС, США та Канаді.



Австралія приєдналася до країн Євросоюзу, США і Канаді, оголосивши про введення адресних санкцій проти 7 осіб за їх роль у захопленні українських кораблів у Керченській протоці, а також проти трьох керівників сепаратистських регіонів Донбасу. Про це говоритсяв повідомленні міністерства закордонних справ в Канберрі, опублікованому в понеділок, 18 березня.

“Австралія солідарна з нашими партнерами, що виступають проти триваючої агресії Росії проти України через п’ять років після незаконної анексії Криму, – вказується в документі. – Разом зі Сполученими Штатами, Сполученим Королівством та іншими державами – членами Європейського Союзу і Канадою ми є рішучими прихильниками суверенітету і територіальної цілісності України”.

МЗС Австралії висловив стурбованість “у зв’язку з ескалацією напруженості в Азовському морі в листопаді 2018 року” і, засудивши агресію, виявлену Росією в ході цього конфлікту, закликав Москву “негайно звільнити затриманих українських моряків і захоплені кораблі”. “Ми закликаємо Росію також забезпечити вільний і безперешкодний прохід українських і міжнародних судів через Керченську протоку і Азовське море”, – наводяться в прес-релізі слова міністра закордонних справ Маріс Пейн.

У чорний список осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи, потрапили начальник прикордонного управління ФСБ анексованих Росією Криму і Севастополя Сергій Станкевич, голова відділу берегової охорони прикордонного управління ФСБ РФ по Криму Андрій Шеїн, командир корабля “Дон” Держприкордонслужби ФСБ РФ Олексій Саляев і командир корабля “Смарагд” Андрій Шипіцин, начальник служби у Керчі пункту управління ФСБ з Криму Олексій Шатохін, начальник служби пункту управління ФСБ по Криму і Севастополю Руслан Ромашкін і командир корабля “Суздалец” Сергій Щербаков.

Крім того, глава австралійського Мзс заявив, що Канберра не визнає ніяких дій, спрямованих на узаконення анексії Криму чи відокремлення частин Донецької і Луганської областей України”. У зв’язку з цим адресні санкції введені відносно трьох лідерів сепаратистів самопроголошених “ДНР” і “ЛНР” – Володимира Бедевки, Леоніда Пасічника та Дениса Мірошниченко.

Трьома днями раніше санкції за роль у захопленні українських кораблів ввели Євросоюз, США та Канада.

25 листопада у ВМС України повідомили про захоплення російським спецназом двох українських катерів і буксира в Чорному морі на підході до Керченської протоки. У Києві стверджують, що прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українських військових корабля, намагалися пройти через Керченську протоку в Азовське море. При затриманні були поранені кілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна.

У ФСБ Росії заявили, що катера “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”, які прямували з Одеси до Маріуполь, були затримані за “перетин державного кордону РФ” і за неправомірну захід у тимчасово закриту акваторію територіального моря Росії. Після захоплення українських кораблів президент країни Петро Порошенко підписав указ про введення в ряді регіонів країни воєнного стану.