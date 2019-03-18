У Чорногорії з в’язниці з катувальної зроблять розкішний готель

В розташованої на острові Ластки фортеці колись знаходилося понад 2000 ув’язнених. Близько 130 з них були вбиті або померли від голоду. Після закінчення війни фортеця була закинута, але регулярно продовжувала привертати до себе туристів.

Проект по перетворенню острова в 5-зірковий готель розроблявся ще з 2016 року і регулярно викликав заперечення родичів тих, хто загинув на цьому острові, а також захисників історичної спадщини. В результаті історична цінність острова буде збережена в готелі створять музей-галерею, присвячену трагічним подіям. Крім цього на острові будуть зберігати всю місцеву рослинність, а також існуючі водосховища і свердловини.

Експрес-інформація по країні

Чорногорія – держава в Південно-Східній Європі.

Столиця – Подгоріца

Найбільші міста: Подгоріца, Нікшич, Плєвля, Биело-Поле, Херцег-Нові, Беране, Цетіне, Будва

Форма правління – Республіка

Територія – 13 812 км2 (155-я в світі)

Населення – 621,5 тис. чол. (168-я в світі)

Офіційний мова – чорногорська

Релігія – православ’я

ІЛР – 0,802 (49-я в світі)

ВВП – $4,58 млрд (155-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Хорватією, Боснією і Герцеговиною, Сербією, Албанії, Косово (частково визнана)

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Публікація від Instagram Montenegro (@insta_montenegro) 28 Лис 2016 в 3:08 PST

В саму ж готель інвестують близько 15 мільйонів євро, які підуть на створення курорту з пляжним клубом, центром водних видів спорту, ресторанами, барами, спа-центром, басейнами і причалом для яхт.

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Публікація від Kiryl Brouchanka (@kiryl_brouchanka) 16 Груд 2018 в 8:56 PST

Заплановану кількість номерів — 33. Передбачається, що для публіки острівний курорт відкриють вже у 2021 році.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в’язниця в Ірландії виявилася кращою європейською пам’яткою.

За матеріалами Delfi.ee

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