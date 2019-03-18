Начальниця управління освіти заробила на схемах майже мільйон гривень

Начальнику управління освіти Деснянської райдержадміністрації у Києві оголосили підозру у зловживаннях при закупівлі обладнання для дитячих садків.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури. Відомо, що у понеділок, 18 березня, прокуратура розказала про підозру чиновниці, чиє зловживання службовим становищем завдало збитків державі на понад 1,2 мільйона гривень.

Прокуратура встановила, що керівниця управління, “діючи в інтересах власності фірми, прийняла від комерційного товариства обладнання, яке не відповідає вимогам, поставленим у тендері для обладнання харчоблоків дошкільних закладів Деснянського району”.

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваної за ч. 2. ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За цей злочин чиновниці загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі готують клопотання про обрання їй запобіжного заходу.