Як вкрасти 5 млрд за місяць

Нещодавно потрапила на очі стаття про те, що «Приватбанк» тільки за січень 2019 року збільшив борг перед НБУ на 5 мільярдів за місяць, тобто тільки за 1 місяць в три рази – до 15 мільярдів.

Що ж все-таки відбувається в націоналізованому за рахунок українців «Приватбанку», який зовсім недавно хвалився закінченням року з прибутком 12 мільярдів?

Відтік депозитів фізичних і юридичних осіб?

Ні, все криється набагато глибше, в повсякденній роботі його нових керівників, які представляють певні бізнес-інтереси своїх лобістів.