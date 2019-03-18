Ангеліна вдруге змушена боротися за своє життя з важкою хворобою

Українка Ангеліна Радянська вдруге змушена боротися з тяжкою хворобою і звертається за допомогою до всіх, хто зможе їй в цьому допомогти

«З 2011 року я вболіваю онкологічним захворюванням — інвазивної протоковою карциномою і з 2012 року мала 3-ю довічну групу інвалідності. Завдяки прийому спеціальних препаратів (хіміотерапія, радіотерапія, гормонотерапія), я домоглася стійкої ремісії в перебігу хвороби і жила з 2013 по 2017 рік звичайним життям», — розповідає Ангеліна.

У минулому році хвороба повернулася з новою силою – з’явилися метастази в кістках і легенів, які довелося оперувати. З тих пір почалася нова ретельна і тривала боротьба за здоров’я жінки, яка триває досі.

«На сьогодні у мене відновився ріст метастазів у кістках і легенів. Тільки курс лікування, аналізів і обстежень, постійного моніторингу та консультацій, в місяць коштує від 60 000 до 100 000 гривень. Зараз я потребую новий курс радіотерапії та щотижневому моніторингу аналізів лікарями», — говорить Ангеліна і просить про посильної допомоги від кожного.

Мета – зробити так, щоб мама жила як можна довше поруч зі своєю дитиною.

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ПриватБанк 4731 2191 1364 4391

Радянська Ангеліна