Британія може попросити ЄС перенести Brexit

Британські депутати знову відхилили угоду Терези Мей.

Британія може попросити Європейський Союз про відстрочку Brexit навіть після саміту ЄС 21-22 березня.

У разі якщо Великобританія попросить ЄС перенести Brexit після запланованої дати 29 березня, всі 27 країн-членів блоку мають одноголосно узгодити запит Лондона.

Дипломати ЄС повідомили агентству в понеділок, що лідерам 27 країн необов’язково зустрічатися фізично, щоб прийняти таке прохання Великобританії.

“Необхідності зустрічатися ні, у нас також є письмова процедура”, – сказав один дипломат ЄС, додавши, що європейські країни повинні завершити всю процедуру за годину до півночі за брюссельським часом”.

Однак дипломат додав, що все ж краще “зробити це на засіданні Ради впорядкований спосіб”, маючи на увазі переговори всіх лідерів ЄС в Брюсселі, які відбудуться в четвер і п’ятницю.

Минулого тижня британські депутати знову відхилили угоду Терези Мей, а потім підтримали виключення можливості Brexit без угоди.

Вони також проголосували за продовження процесу виходу країни з ЄС. Всі 27 країн-членів повинні дати свою згоду на продовження періоду Brexit.