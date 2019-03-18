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Британія може попросити ЄС перенести Brexit

18.03.2019

Британия может попросить ЕС перенести BrexitБританські депутати знову відхилили угоду Терези Мей.

Британія може попросити Європейський Союз про відстрочку Brexit навіть після саміту ЄС 21-22 березня.

У разі якщо Великобританія попросить ЄС перенести Brexit після запланованої дати 29 березня, всі 27 країн-членів блоку мають одноголосно узгодити запит Лондона.

Дипломати ЄС повідомили агентству в понеділок, що лідерам 27 країн необов’язково зустрічатися фізично, щоб прийняти таке прохання Великобританії.

“Необхідності зустрічатися ні, у нас також є письмова процедура”, – сказав один дипломат ЄС, додавши, що європейські країни повинні завершити всю процедуру за годину до півночі за брюссельським часом”.

Однак дипломат додав, що все ж краще “зробити це на засіданні Ради впорядкований спосіб”, маючи на увазі переговори всіх лідерів ЄС в Брюсселі, які відбудуться в четвер і п’ятницю.

Минулого тижня британські депутати знову відхилили угоду Терези Мей, а потім підтримали виключення можливості Brexit без угоди.

Вони також проголосували за продовження процесу виходу країни з ЄС. Всі 27 країн-членів повинні дати свою згоду на продовження періоду Brexit.

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