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Стало відомо, яких надбавок чекати українцям після індексації пенсій

18.03.2019

Після індексації пенсій українським громадянам нараховано різні надбавки до пенсій за різного страхового стажу кожного пенсіонера та рівня середньої зарплати.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко під час погоджувальної ради Верховної ради.

Віце-прем’єр підкреслив, що надбавки до пенсій отримали всі без винятку пенсіонери.

“Ми з 1 березня разом з президентом забезпечили автоматичну індексацію пенсій. Це сталося вперше. Всі без винятку пенсіонерів отримали надбавку до пенсій. Кожен звичайно різну”, – сказав він. За словами чиновника, при індексації пенсій врахована середня зарплата в Україні, страховий стаж пенсіонера, а також заробітна плата під час трудової діяльності.

“Тому повторюю, що цифри надбавок після індексації пенсій різні для різних пенсіонерів, але вони отримані кожним пенсіонером в Україні”, – повідомив Кириленко. За даними Пенсійного фонду, середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 гривень.

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