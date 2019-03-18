Російський олігарх Дерипаска оцінив власний збиток від санкцій 7,5 мільярда

Стан російського олігарха Олега Дерипаски зменшилася на 81% або 7,5 мільярда доларів після того, як США ввели проти нього санкції.

Це випливає з позову, який бізнесмен подав в американський суд, – передає Медуза. Таким чином, стан Дерипаски в даний момент оцінюється в 1,8 мільярда доларів. Це у 16 разів менше, ніж у 2008 році, коли журнал Forbes визнавав Дерипаску найбагатшим російським бізнесменом.

Оцінка втрат Дерипаски, яку дав його адвокат в суді, значно розходиться з підрахунками Forbes і Bloomberg Billionaires Index. У Forbes вважають, що Дерипаска з-за санкцій втратив 3,1 мільярда доларів, Bloomberg оцінює втрати бізнесмена в 4,1 мільярда доларів. Представляє інтереси Дерипаски Еріх Феррарі відмовився коментувати оцінку стану його клієнта.

Нагадаємо, Олег Дерипаска і підконтрольні йому компанії потрапили в санкционнный список Мінфіну США в квітні 2018 року. Після цього бізнесмен почав реструктуризацію бізнесу, щоб домогтися зняття обмежень. У січні 2019 року En+ і дві підконтрольні їй компанії «Русал» і «Євросибенерго» були виведені з-під санкцій. Це сталося після того, як частка Дерипаски в компаніях знизилася.