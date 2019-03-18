У Києві на Караваєвих Дачах електричка відрізала чоловікові голову

У понеділок, 18 березня, у Києві неподалік від станції «Караваєві Дачі» виявили труп чоловіка. Тіло в кілометрі від перону між першим і другим шляхами. Тіло лежало без голови, попередньо, його переїхав поїзд.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 14:20. За попередньою інформацією, смерть настала через наїзд поїзда. На жаль, прибулим медикам залишалося лише констатувати смерть. Чоловік лежав з відірваною головою.

Саме тулуб перебувало між шляхами, а голова лежала на першому шляху. Передбачається, що це був суїцид. Проте точну причину вже встановлюватимуть правоохоронці. Також невідомо, його збила електричка або товарний поїзд.

Особа чоловіка встановлена, при ньому виявили паспорт. Загиблий — уродженець Чернігівської області, 1976 року народження. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.