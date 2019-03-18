Рейтинги Зеленського почали стрімко падати, – соціологи з США

Кандидат у президенти, комік Володимир Зеленський почав стрімко втрачати підтримку українців на виборах президента України.

Про це свідчать результати соцопитування американського агентства Greenberg Quinlan Rosner Research (GQRR) і українського дослідницького агентства InfoSapiens.

Зокрема, Зеленський набирає 24%, що на 4% менше попереднього опитування, проведеного місяцем раніше. Також втрачає підтримку виборців і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко — за неї готові проголосувати 13% виборців, що на 2% менше результату місячної давності.

У свою чергу президент Петро Порошенко, навпаки, зміг за місяць наростити підтримку на 2% і тепер 20% українців готові підтримати його обрання на другий термін.

Один з лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко і лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко набирають по 8%, а лідер Радикальної партії Олег Ляшко — 6%.

Опитування було проведено 23 лютого — 4 березня. Польовий етап дослідження (інтерв’ю з репрезентативною вибіркою з 1308 респондентів) провела компанія InfoSapiens, а GQRR здійснила обробку та аналіз даних відповідно до своєї методології.

Для обробки даних опитування GQRR застосувала власну методологію визначення частки респондентів, які збираються голосувати, та аналізу їх виборчих уподобань. Частиною даної методології є визначення ймовірних виборчих уподобань людей, які ще не визначилися зі своїм вибором, але збираються голосувати.