США можуть продати Україні нову партію «Джавелинов», — Волкер

Спецпредставник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Україна може отримати нову партію протитанкових ракетних комплексів «Джавелин». Крім того, Україна може отримати антиснайперские системи. Можливості покупки у США катерів класу Island він не прокоментував.

Про можливості покупки нової партії «Джавелинов» Волкер сказав під час видеобрифинга для європейських журналістів, організованого з Брюсселя.

Спецпредставник Держдепартаменту США нагадав, що адміністрація президента Дональда Трампа скасувала заборону попередньої адміністрації Барака Обами на надання Україні допомоги в оборонній сфері, зокрема, на продаж озброєння.

«Як відомо, частина цієї допомоги полягала в забезпеченні протитанкових систем, щоб, якщо танки просунуться далі на територію України, Україна мала б кращі можливості для свого захисту», – зазначив він.

«Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості цих систем. Це можливо. Ми також повинні вивчити такі напрямки, як протиповітряна оборона і берегова оборона», – підкреслив Волкер.

Спецпредставник США додав, що мова про продаж будь-яких обґрунтованих та необхідних засобів самозахисту. У тому числі – антиснайперских систем, які також вже надавалися Україні.

У той же час, Волкер не зміг прокоментувати можливість надання Україні ще двох додаткових катерів класу Island. «Я повинен перевірити, про що саме йде мова», – зазначив він.

«Більш широке розуміння полягає в тому, що Сполучені Штати і надалі налаштовані надавати допомогу Україні для військових, у тому числі Військово-морських сил. І ми також відкриті для іноземних військових продажів для України, якщо український уряд буде домагатися цього», – додав Вокер і повідомив, що Україна висловила відповідний інтерес.