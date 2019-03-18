100 784 імен: створена енциклопедія українських політиків

Напередодні президентських та парламентських виборів Громадський рух ЧЕСНО презентував онлайн-ресурс PolitHub, де міститься інформація про 100 784 політиків.

Вона розказала, що на ресурсі подаються не тільки біографії політиків, а більш розширені фактичні відомості про них, наприклад, членство в партіях за годину політичної кар’єр кур’єри, базовий аналіз декларацій, відомості про їх діяльність у статусі народних депутатів, в тому числі і такі факти, як відвідування засідань, «кнопкодавство», «гречкосійство» тощо. Також оприлюднена базова інформація щодо політичних програм кандидатів у Президенти і політиків.

«Ми витворили цей інструмент, який базово дозволяє порівняти кандидатів… За однаковими критеріями виборець може порівняти, яким чином, хто кращий, хто гірший, чия позиція більше йому до вподоби», — сказала Думанська.

Як додала на брифінгу адвокасі-менеджер ГО «Центр UA» Олександра Кузіва, інформація збиралася в тому числі й на основі резонансних антикорупційних розслідувань проекту «Наші гроші», «Схеми», «Бігус-інфо». Інформація про ті, чі фігурував політик в якихось розслідуваннях, подано у зведеній базі даних. Окрім цього, оприлюднені показники відвідуваності політиками пленарних сесій чи засідань комітетів Верховної Ради — не тільки прогули, але й позитивні приклади, зазначила вона.

За словами розробників, користувачі порталу можуть порівняти обраних кандидатів за принципом порівняння товарів в інтернет-магазині — для цього треба натиснути кнопку «порівняти» біля обраних (на сайті) кандидатів і співставити інформацію про них.

Стосовно кандидатів у Президенти це можна зробити відносно 39 осіб, оскільки кілька кандидатів зняли свої кандидатури.

Також Думанська наворожила, що кандидати в Президенти мають звітувати про ті, хто і в якій сумі профінансував їхню передвиборчу кампанію і на що саме були витрачені ці кошти. Ця інформація буде візуалізована на сайті 29 березня.

«Ми це робимо для того, що фінансова прозорість кандидатів стала ще одним чинником електорального вибору… Дуже важливо розуміти, хто фінансує кампанію», — підкреслила Думанська.

Всього в базі PolitHub інфомація про 100 784 політика, 343 партії, також є інформація про 123 фігурантів корупційних схем, про найбільших прогульників у Верховній Раді, інформація про депутатів, що відзначилися голосуванням чужими картками, депутатів, стосовно яких було зафіксовано підкуп виборців, так зване «грічкосійство».

За словами розробників проекту, фінансування та підтримка здійснювалися багатьма донорами, серед яких Єврокомісія, ПРООН, фонду «Відродження».