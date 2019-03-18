НАБУ початок приймати анонімні повідомлення про корупцію всередині бюро

Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро (НАБУ) просить громадян повідомляти інформацію про можливі протиправні дії працівників НАБУ.

Як наголошується в повідомленні, особливо цікавить інформація щодо можливих протиправних дій співробітників НАБУ під час розслідування за фактами зловживань у державному концерні «Укроборонпром» і ПАТ «Укрзалізниця», яка раніше не була оприлюднена в ЗМІ та є невідомою управління внутрішнього контролю НАБУ.

Повідомити про такі факти, у тому числі анонімно, можна за електронною адресою або за мобільними телефонами, які вказані на сайті.

15 березня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив про те, що ДБР перевірить можливу причетність директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника до приховування корупційних схем в «Укроборонпромі».

Зазначимо, у розслідуванні програми «Наші гроші» говорилося про те, що НАБУ, СБУ, ГПУ і ГФС були задіяні у схемах розкрадання в «Укроборонпромі», а саме вони брали хабарі від головних фігурантів справи. У ГПУ відреагували і заявили, що хабарі не брали. В СБУ заявили, що вже йде суд на їх співробітником, який був замішаний в схемах. НАБУ назвало помилковими висновки журналістів.