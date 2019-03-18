У 2020 році в Україні запрацює повноцінне медичне страхування, — Супрун

Повноцінне медичне страхування українці отримають, коли реформи буде впроваджено на усіх рівнях надання медичної допомоги — у 2020 році.

Про це у Facebook розказала в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

“У 2020 році, коли нова система буде поширена на всі рівні медичної допомоги в Україні, ви будете справді застраховані. Звернувшись у будь-який заклад, що співпрацює з Національною службою здоров’я України, ві зможете отримати чіткий гарантованого державою пакет медичних послуг. Саме таке реальне (а не формальне) страхування — мета нашої роботи”, — зазначила Супрун.

Вона наголосила, що страхування в широкому сенсі слова — це гарантії надання медичних послуг.

“У Британії громадяни реально застраховані на випадок хвороби, не будучи застрахованими в юридичному сенсі. Вони просто звертаються в медичний заклад й отримують безкоштовну допомогу. Це і є страхування, що працює без надмірної бюрократії страхових компаній”, — зазначила Супрун.

Вона закликала українців не вірити обіцянкам щодо «європейської страхової медицини» кандидатів на посаду Президента.

“За цими словами ховається банальна гра словами та емоціями людей. Громадянам малюють нереальну картинку прекрасного майбутнього, де «все буде добре для всіх» і називають це «страховою медициною». Такі картинки «світлого майбутнього» десятиліттями малювали в Совєцькому Союзі. Нічого не зміниться, якщо ми насадимо страховий механізм збору коштів на совкову систему надання послуг. Ми просто витрачатимемо більше на ті самі погані медичні послуги. Цього не можна допустити”, — вважає Супрун.

За її словами, якість охорони здоров’я — не в тому, як збирати кошти, а в тому, як їх використовувати.

“І Британія, і Німеччина мають ринкові, конкурентні, ресурсоефективні, надійні системи. Там якісна система надання послуг. Саме ця система реально страхує людей. А не ті, яким способом зібрані кошти. У європейських країнах охорони здоров’я не є наслідком способу фінансування. Фінансування через механізм страхування в багатьох європейських країнах — скоріше данина історії, аніж свідомий вибір. Їх об єднує принцип «гроші йдуть за пацієнтом», вільний вибір лікаря, автономізовані заклади, які заробляють, а не утримуються, ринкова конкуренція за пацієнта. Самі ті принципи, які ми й зараз впроваджуємо в Україні”, — зазначила Супрун.