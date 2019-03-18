Ганапольський: через 200-300 Років, якщо все буде в порядку, росіяни і українці будуть в прекрасних відносинах

Все вже давно сказано. Є Мінські угоди, є Мінськими угодами повернення Донбасу під юрисдикцію остаточну України з перекриванням кордону.

Що стосується Криму – воювати ніхто не збирається. Хто буде воювати, навіщо це треба, воювати? Є інші сценарії, я про них зараз говорити не хочу, тому що вони викликають відторгнення, ще якусь кримінальну справу відкриють, що я говорю проти територіальної цілісності Росії. Мені це зовсім не потрібно.

Хочеш насмішити Бога – розкажи йому про свої плани. А ще краще разом з богом придумуйте план, а ще краще – оголосіть свої плани «божественними».

Життя, історія, санкції, зміна лідера російського, яка рано чи пізно буде, якщо тільки він не зібрався жити вічно, але, по-моєму, прецедентів такого не було, життя все перемелює, і життя все розставляє по своїх місцях.

Історія з Кримом теж завершиться, і десь років через 200-300, якщо все буде в порядку, росіяни і українці будуть в прекрасних стосунках, будуть братами, любити один одного, цілувати і їздити в гості.

Це все, що я хочу сказати. І не змушуйте мене сказати більше. Хто вважає, що «Крымнаш», російський, що питання закрите – ну, значить, питання закрито. Вважайте так.

Хто вважає, що потрібні якісь переговори, – які можуть бути переговори з приводу чужої власності? Я теж щось у кого вкрав, а потім запропонував переговори. Історія такого не знає. Ось чому санкції і ось чому зовсім нерадісні справи у російського президента. От це все, що я хотів сказати: життя все розставить на свої місця».

А зараз, ви знаєте, Путін сором’язливо наказав не робити з цього якісь урочистостей. Сьогодні – на жаль, не можу на радіо показати фотографії, які вкладені – як в прекрасній російській столиці святкується це свято – навпроти мерії стоять глашатаї: «давайте танцювати», а люди байдуже проходять повз.