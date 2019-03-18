Холодницький в робочий час відправився до Львова, щоб привітати свою вчительку

Почесне звання Софії Ілик, вчитель англійської мови Львівської лінгвістичної гімназії, присвоїли указом президента від 6 березня 2019 року.



Офіційне вручення нагороди відбулося в актовій залі лінгвістичної гімназії у понеділок, 18 березня, о 15:00. На церемонію вручення прийшли і кілька колишніх учнів Софії Ілик, в тому числі і керівник САП Назар Холодницький.



«Сьогодні я швидше провів все наради, щоб встигнути прийти сюди. Я пам’ятаю цей зал, пам’ятаю багатьох з вас, поважаю і дякую за те, що дали дорогу в життя», – сказав під час виступу Назар Холодницький.

Керівник САП також згадав кілька курйозних випадків під час свого навчання в школі: розбите вікно і спроби перевірити, чи працює пожежний шланг. Далі Назар Холодницький зайняв місце в першому ряду поруч з головою Львской ОДА Олегом Синюткою та спостерігав за церемонією нагородження педагогів гімназії.



Нагадаємо, 5 березня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Назара Холодницкого необхідно звільнити. За її словами, Холодницький повністю втратив довіру у боротьбі з корупцією.