Не вір і не проси. Бійся

А ви подумайте про те, що через якийсь час за розповідь про родину Перчиковых можуть і покарати. Якщо Слідчий комітет вважає, що вся історія цькування цієї родини фейк – так вже закон відповідний готовий! І Перчиковых зацькують, і журналістів скарають – тільки односельці, які живуть в лайні і злиднях будуть задоволені торжеством справедливості. Пєсков каже, що з Москви Перчиковым навряд чи допоможуть.

І це логічно. Чому президент повинен з Кремля вирішувати сам всі проблеми всіх знедолених, сірих і убогих – навіщо тоді взагалі в країні потрібна ще якась влада, якщо все в підсумку повинен розгрібати особисто Володимир Володимирович? Але не самі ви, голуби, створили цю ситуацію? Коли Пряма лінія з Путіним перетворює його в будь-який час року в Діда Мороза, який дарує подарунки і вирішує проблеми, які спокійно повинні вирішуватися без нього, але чомусь не вирішуються! Тому Тася Перчикова, велична, чудова, але ще дуже наївна дівчинка пише не главі району, який живе через два будинки від неї, не губернатору, не хоча б повпреду – а пише прямо в Кремль. А там таких листів, напевно, ціла Кутафья башта і Грановита палата.

Ми як-то особливо не замислимося, як живеться потім тих щасливчиків, кому дісталася допомогу президента, і хто прославився на всю країну і потрапив у телевізор. А може їм зовсім не здорово живеться? Може бути, ці люди переживають таку ж ненависть і цькування, як мама і донька з Псковської області? Головна біда нашої країни – це ми самі. Заздрісні, злі, покірні. Вони живуть у своєму селі, отримують копійки, горбатяться як прокляті, ніяких перспектив у житті, крім беззубою старості і пияцтва і ніхто з них не пискне. Сидять, мовчать насупившись. Ніхто нічого не вимагає, не протестує, кулаком по столу не трісне. Терплять. Все життя терплять своє безпросвітне, принизливе становище. Звилися тільки, коли 12-річна дівчинка посміла написати Путіну. І коли їм з матір’ю стали допомагати чужі люди. Ось тоді поперло гівно з глибин народних, тоді і голос піднесли, і об’єдналися, і розхвилювалися. Не висовуйся, будь як всі. Звичайно! Перчиковым крім речей ще і 90 тисяч рублів зібрали жалісливі громадяни. У селі на ці гроші цілий рік можна жити!

А їм ще й ноутбук, і телевізор, а вони ще й трактор розмріялися отримати, падли! Несправедливо! Але ви просто подумайте, скільки в країні таких історій, і таких сімей. Коли люди чесно працюють, та ще на дві ставки, а замість життя – виживають! Маючи роботу, не випиваючи, не гуляючи, просять милостині, одержують милостиню. Щоб люди не загиналися від чесної праці, їм треба збирати гроші і речі по всій Росії. Отримали Перчиковы, а могла просити про допомогу, все село, весь район, напевно, міг просити. Але район терпів і мовчав. Село мовчала і терпіла. А винен 12-річна дитина.